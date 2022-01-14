В Винницкой области на получении взятки в 2 тысячи долларов разоблачили заместителя руководителя аппарата аппарата одного из горрайонных судов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

На момент совершения преступления женщина временно занимала должность руководителя аппарата суда, пока ее непосредственный начальник был в отпуске. Неправомерная выгода требовалась для того, чтобы закрыть административное производство против мужчины.

Отмечается, что чтобы получить средства и затянуть рассмотрение дела, женщина похитила материалы административного производства. Чиновница подозревается в требовании неправомерной выгоды должностным лицом, а также в похищении документов путем злоупотребления служебным положением, совершенных в отношении особо важных документов.

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Кроме того, в Николаевской области прокурор попался на получении неправомерной выгоды в размере 20 тысяч долларов. Прокурор отдела требовал у родственника подозреваемого предоставить ему взятку за изменение ранее уведомленному лицу подозрения.

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