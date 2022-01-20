На пятницу, 21 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 28,32 гривен за доллар. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс упал на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 21 января 2022 года установлен на таком уровне: 28,3236 гривен за 1 доллар (-0,0802 грн). При этом курс доллара на 20 января составляет: 28,4038 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается второй день подряд после того, как он вырос до максимума за год.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 3 копейки до 28,28 гривен за доллар, курс в покупке - 28,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 32,12 гривен за евро.

Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.

Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.

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