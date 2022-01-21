Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения России. Об этом сообщает Sky News.

Поставки были осуществлены в течение этой недели.

Бойцы полка рейнджеров - части недавно сформированной Армейской бригады специальных операций - вылетели на военных самолетах, которые в течение этой недели также отправили в Украину около 2000 противотанковых ракетных установок.

В Украину для подготовки украинских военнослужащих прибыли около 30 бойцов Армейской бригады специальных операций Великобритании. Они будут учить военных ВСУ как пользоваться противотанковым оружием, которое, в частности, Британия направила Украине.

Кроме этого, по данным издания, британские самолеты-разведчики также были замечены как часть не разглашаемой, но заметной поддержки войск Украины.

Программа по отслеживанию полетов зафиксировала транспортный самолет британских ВВС C-17, летающий между Великобританией и Украиной. По данным Sky News, с 17 января состоялось несколько рейсов.

Ранее сообщали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обсуждать с НАТО или США вопросы перемещения войск по территории России.

Кроме того, Украина получит дополнительную помощь от США.

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