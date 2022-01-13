Россия отказалась отвести войска от границ Украины [ Редактировать ]
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обсуждать с НАТО или США вопросы перемещения войск по территории России. А требования "вернуть их в казармы" рассматриваться не будут.
По его словам, эти требования Вашингтона неприемлемы.
"Уже звучит не только про то, чтобы отвести воинские части от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму, Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать", - сказал Лавров.
Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.
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