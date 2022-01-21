За минувшие сутки, 20 января, в Украине вакцинировали от коронавируса более 86 тысяч человек. Из которых чуть более трети (29 тысяч) привили первой дозой. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

За сутки

За вчера, 20 января в Украине 86 146 человек вакцинированы против COVID-19, из них:

первую дозу получили 29 250 человек,

вторую дозу - 34 905 человек,

дополнительную получили 736 человек

бустерную - 21 255.

Всего

С начала вакцинальной кампании в Украине привили от коронавируса 15 109 351 человек, получили:

первую дозу-15 109 349 человек,

две дозы - 14 410 730 человек,

дополнительную дозу - 11 941 человек,

бустерную - 67 360.

В общем количестве в стране уже проведено 29 699 380 прививок.

Как сообщали "Подробности", накануне правительство Чехии отказалось от введения обязательной вакцинации от коронавируса для людей старше 60 лет и представителей отдельных профессий.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

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