Торговая ассоциация, представляющая крупные авиалинии США, обратилась к министру транспорта Питу Буттиджигу и высшим национальным регуляторам в области связи и авиации с просьбой запретить операторам запускать 5G вблизи аэропортов. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В своем обращении авиакомпании заявляют, что пассажиры могут столкнуться с "катастрофическими сбоями", если 5G будет работать в пределах 3 километров от места, где летают самолеты.

Операторы беспроводной связи, включая такие компании, как AT&T и Verizon Communications, достигли соглашения с федеральными регулирующими органами в начале января о запуске 5G.

В свою очередь авиакомпании отмечают, что сигналы могут мешать приборам, измеряющим высоту полета самолета.

Многие мировые авиакомпании уже отменили рейсы в США. Среди них - Air India, Emirater, Japan Airlines и All Nippon Airways. Компания Emirates перестала летать в аэропорты Бостона, Чикаго, Далласа, Ньюарка, Орландо, Сан-Франциско, Сиэтла и Хьюстона. При этом рейсы в аэропорт Кеннеди, аэропорты Лос-Анджелеса и Вашингтона выполняются – там ограничена работа 5G.

Air India приостановила полеты в Сан-Франциско, Чикаго и Нью-Йорк. О планах отменить полеты в США также заявили в Delta Air Lines, а Japan Airlines и All Nippon Airways заменят Boeing 777 на Boeing 787, оборудованию которых не угрожает новый стандарт связи.

Ранее мы писали о том, что в Украине сделали громкое заявление по внедрению 5G.

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