В Украине согласовали план внедрения системы мобильных технологий пятого поколения. Сроки проведения работ сдвинули, так как существовало недостаточное финансирование проекта.

Таким образом, тендер для начала введения в Украину 5G пройдет не в октябре 2021 года, а в феврале 2022 года. При этом выбор победителей состоится в апреле 2022 года, а не в декабре 2021 года как планировалось.

Отсутствие бюджетного финансирования не позволило решить вопрос проведения научно-исследовательских работ по определению стоимости радиочастотного ресурса в диапазонах 700 МГц и 3400 - 3800 МГц.

Отмечается, что в ноябре 2020 года Кабинет министров Украины принял решение о начале проведения мероприятий по внедрению в стране технологий 5 поколения.

Читайте также, коммерческое использование сетей 5G начнется с 2023 года. 5G станет скорее необходимым для операторов, нежели для пользователей, при этом, в представительстве одного из сотовых операторов не очень верю в какое-то масштабное, ковровое строительство 5G по Украине.

Кроме того, в Поднебесной за 2020 год построили 580 тысяч базовых вышек 5G в рамках постройки инфраструктуры новейшего типа. Министерство промышленности и информации продолжает возводить 5G точки для гражданского пользования в таких областях, как обрабатывающая промышленность.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.