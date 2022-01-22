Ушел из жизни известный латвийский актер Арнис Лицитис, известный по картинам "Узник замка Иф" и "Мушкетеры 20 лет спустя". Ему было 76 лет. Об этом сообщил его друг, спортивный фотограф Зигизмундс Залманис.

Прекрасный актер, милый и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис покинул нас. Мне трудно об этом говорить... Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино.

Причины смерти артиста не уточняются.

Арнис Лицитис получил известность по роли королевского прокурора Вильфора в картине "Узник замка Иф" (1988) и лорда Винтера в фильме "Мушкетеры двадцать лет спустя" (1992). Кроме того, он снимался в фильмах "Русь изначальная" (1985), "Признать виновным" (1983) и "Затерянный в Сибири" (1990).

За всю карьеру Лицитис сыграл в 120 фильмах и сериалах, среди них - "Каменская", "Диверсант" и "Ранетки" (2008–2010). В интервью 2010 года он рассказал, что из-за популярности "Ранеток" он не мог ездить в метро - "дети вообще бегали" за ним по улице.

Известно также его участие в юмористической телепередаче Юрия Никулина "Белый попугай" на российском телевидении.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что в США на 75-м году жизни скончался рок-певец и актер Мит Лоуф. Украинским зрителям он знаком по роли Толстяка Боба в культовом фильме "Бойцовский клуб".