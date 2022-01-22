Умер латвийский актер Арнис Лицитис [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Ушел из жизни известный латвийский актер Арнис Лицитис, известный по картинам "Узник замка Иф" и "Мушкетеры 20 лет спустя". Ему было 76 лет. Об этом сообщил его друг, спортивный фотограф Зигизмундс Залманис.
Прекрасный актер, милый и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис покинул нас. Мне трудно об этом говорить... Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино.
Причины смерти артиста не уточняются.
Арнис Лицитис получил известность по роли королевского прокурора Вильфора в картине "Узник замка Иф" (1988) и лорда Винтера в фильме "Мушкетеры двадцать лет спустя" (1992). Кроме того, он снимался в фильмах "Русь изначальная" (1985), "Признать виновным" (1983) и "Затерянный в Сибири" (1990).
За всю карьеру Лицитис сыграл в 120 фильмах и сериалах, среди них - "Каменская", "Диверсант" и "Ранетки" (2008–2010). В интервью 2010 года он рассказал, что из-за популярности "Ранеток" он не мог ездить в метро - "дети вообще бегали" за ним по улице.
Известно также его участие в юмористической телепередаче Юрия Никулина "Белый попугай" на российском телевидении.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что в США на 75-м году жизни скончался рок-певец и актер Мит Лоуф. Украинским зрителям он знаком по роли Толстяка Боба в культовом фильме "Бойцовский клуб".
по теме
Умер российский актер Алексей Герилович, снимавшийся в "Глухаре" и "Универе". Артиста мертвым обнаружил его друг, который приехал к нему домой после того, как Герилович несколько дней не выходил на связь
В 94 года умер первый темнокожий обладатель "Оскара" в номинации "Лучший актер" Сидни Пуатье. В 1964 году завоевал премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" за работу в фильме "Полевые лилии" (Lilies of the field, 1963). В том же году за роль в этом фильме он был удостоен премии "Золотой глобус"
Актер Джейсон Момоа, сыгравший главную роль в супергеройском блокбастере "Аквамен", объявил о расставании со своей супругой Лизой Боне после 16 лет отношений
Врачи диагностировали у 85-летнего Куравлева дисфагию - нарушение сложного рефлекторного глотательного акта. Мужчина попросту не может принимать пищу. В связи с этим врачи 11 января экстренно прооперировали Леонида Вячеславовича
57-летней американский актер Николас Кейдж и его пятая жена Рико Шибата ждут ребенка. Официального заявления о пополнении в семье пара пока не делала. Это будет третий ребенок голливудской звезды, у него уже есть двое сыновей