В США на 75-м году жизни скончался рок-певец, а также актер Meat Loaf. Столь печальное известие появилось на его официальной странице в социальной сети Facebook.

Таким образом, музыкант умер в ночь на 21 января в окружении семьи. Известно, что он снялся в более чем 65 фильмах, включая "Бойцовский клуб", где сыграл толстяка Боба, "Шоу ужасов Роки Хоррора", Мир Уэйна.

Его удивительная карьера длилась шесть десятилетий и за это время он продал более 100 миллионов копий альбомов по всему миру, а также снялся в более чем 65 фильмах, включая Бойцовский клуб (сыграл толстяка Боба – ред.), Шоу ужасов Роки Хоррора, Мир Уэйна.

Отмечается, что дебютная пластинка певца Out of Hell, выпущенная в 1977 году, остается в десятке самых продаваемых альбомов за всю историю музыки. Несмотря на псевдоним Meat Loaf, который переводится как "мясной рулет", Ли Эдей был вегетарианцем.

Читайте также, в США скончался американский актер и стендапер Боб Сагет. Ему было 65 лет, детективы не заметили на месте, где нашли труп, каких-либо улик, указывающих на насильственную смерть, наркотики в этом деле также не замешаны.

Кроме того, известный 49-летний львовский певец, музыкант и актер Мисько Барбара внезапно скончался. О причинах смерти ничего неизвестно, но предполагают, что это могла быть остановка сердца, группа исполняла песни на стихи известных украинских поэтов.

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