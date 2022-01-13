Во Львове 13 января умер Евгений Федорченко. Известный актер сыграл более 100 ролей в театре и кино.

О смерти Федорченко сообщила его дочь Елена на своей странице в Facebook.

"Папочка, как же больно. Люблю", - написала Елена.

О месте и времени прощания дочь пообещала сообщить позже.

Евгений Федорченко родился в 1946 году в Старосамборском районе. Он окончил дирижерский факультет Самборского культурно-образовательного училища, а затем Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.

Он был художественным руководителем и режиссером-постановщиком творческого объединения "Ретро шлягер", актером Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой.

Федорченко побывал на гастролях во многих странах и объездил всю Украину.

В 1992 году получил почетное звание Заслуженный артист Украины, в 2006 году - Народный артист Украины, а в 2007 году - звание "Мастер сцены".

Напомним, что в январе 2021 года в Калифорнии умерла одна из самых титулованных актрис в истории американского телевидения Клорис Личмен. Ей было 94 года. Премию "Оскар" Личмен получила за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Последний киносеанс" (The Last Picture Show, 1971).

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