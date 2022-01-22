Зеленский рассказал, что делать, чтобы независимость Украины больше не прерывалась [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Необходимо сохранять единство для того, чтобы отсчет независимой Украины больше никогда не прерывался. Об этом в обращении к нации по случаю Дня соборности Украины заявил президент Владимир Зеленский.
История Украины - не только предмет для изучения, важно ее понять, понять причины действий, осознать их последствия, проанализировать ошибки, провести исторические параллели и сделать правильные выводы. Ответить на вопрос - почему так произошло, что отсчет современной независимой Украины ведется не с 22 января 1919 года, и как нам действовать, чтобы этот отсчет больше никогда не прерывался.
Ответ очевиден - единство Украинского народа. Это основа наших успехов, залог сильного независимого государства и восстановления его территориальной целостности. Это принципиальная ценность для нас.
Глава государства призвал украинцев исполнить свой долг перед будущими поколениями - сохранить Независимость и Соборность Украины.
Напомним, что 22 января 1919 года на Софиевской площади в Киеве был провозглашен Универсала об объединении Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в единую соборную Украину.
Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда российских граждан и компаний.
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