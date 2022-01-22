Зеленский ввел санкции против российских чиновников, компаний и Артемия Лебедева [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда российских граждан и компаний. Под их действие также попали граждане Австрии. Об этом говорится в указе, который опубликован на сайте главы государства.
Кто попал под санкции:
- Юрий Чайка - постпред президента РФ на Северном Кавказе, бывший генпрокурор РФ;
- Артемий Лебедев - российский дизайнер;
- российские судьи, в том числе Верховного суда;
- крымские чиновники, в том числе министры и бывшие министры, прокуроры, и. о. главы ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев, начальник управления ФСБ по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк;
- граждане Австрии, связанные с архитектурным бюро COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT GmbH.
- компании "Ленпромтранспроект", "Геоземстрой", АО "Страховая бизнес группа" и другие.
Санкции предполагают блокирование активов, остановку финансовых операций и предотвращение выведения капиталов за пределы Украины сроком на 5 лет.
Как сообщали "Подробности", сенаторы США от Демократической партии представили законопроект, устанавливающий санкции против России в случае вторжения в Украину, которые "причинят огромные затраты для российской экономики".
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