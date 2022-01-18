В Черниговской области произошло возгорание в жилом доме, в результате которого погибли люди, в том числе и дети. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 18:35. Загорелся жилой дом в селе Браниця Нежинского района. В результате трагедии погибли четыре человека, среди которых трое детей.

Отмечается, что в настоящее время причины страшной трагедии, из-за которой погибли маленькие дети, устанавливают правоохранители.

Читайте также, в столичном многоэтажном доме из окна горящей квартиры выпрыгнул мужчина, спасая свою жизнь. Жители дома начали самостоятельную эвакуацию еще до прибытия спасателей, пожар на площади 15 кв. метров был локализован в 04:38, а ликвидирован в 05:11.

Кроме того, в городе Белая Церковь, который находится в Киевской области, произошел сильный пожар, вследствие которого погибли люди. К ликвидации возгорания привлекли три единицы пожарно-спасательной техники и 14 человек личного состава.

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