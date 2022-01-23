Ежегодная вакцинация от коронавирусной инфекции может быть более эффективной, чем ревакцинация. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Pfizer Альберт Бурла.

Таким образом, прививки не будут делать каждые 4-5 месяцев. Бурла рассчитывает, что будет вакцина, которую придется делать раз в год. По его мнению, такая схема вакцинации будет удобнее для людей.

Поэтому с точки зрения общественного здравоохранения это идеальная ситуация. Мы смотрим, сможем ли мы создать вакцину, которая защитит от "Омикрона" и не забудет другие варианты, и это может стать решением.

Отмечается, что компания Pfizer может быть готова подать заявку на одобрение вакцины для борьбы с "Омикроном" и начать ее массовое производство уже в марте.

Читайте также, коронавирусная инфекция не исчезнет в мире еще в течение нескольких лет. Такое заявление сделал гендиректор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла, на вопрос журналиста, означает ли появление нового штамма коронавируса "Омикрон"конец пандемии, он ответил, что пока "сказать этого не может никто".

Кроме того, генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла анонсировал появление эффективной от штамма "Омикрон" вакцины. По его словам, она появится уже весной 2022 года, вакцина Pfizer лишь примерно на 10% эффективна в предотвращении симптоматическом заболевании при заражении "Омикроном".

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