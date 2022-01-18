Коронавирусная инфекция не исчезнет в мире еще в течение нескольких лет. Такое заявление сделал гендиректор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла. Об этом сообщает La Repubblica.

Тем не менее он отметил, что есть у человечества есть средства, скоро позволят вернуться к прежней жизни.

Я не хочу показаться пессимистом, но я считаю, что нам придется в течение нескольких лет жить с вирусом, который очень трудно искоренить. Он распространился по всему миру, может заразить одного и того же человека несколько раз и имел столько мутаций, что мы заново открыли греческую азбуку.

На вопрос журналиста, означает ли появление нового штамма коронавируса "Омикрон"конец пандемии, он ответил, что пока "сказать этого не может никто".

Вопрос не столько в том, исчезнет вирус или нет, сколько в том, сможем ли мы вернуться к нормальной жизни. Я думаю, что у нас это получится, вероятно, весной. Благодаря всем имеющимся в нашем распоряжении средствам: тестам, очень эффективным вакцинам и лекарствам.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

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