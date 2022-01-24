В Украине за прошлые сутки, 22 января, зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 826, медработников – 224).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



22 541 человек был вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 8280 человек, вторую дозу – 8835 человек, дополнительную дозу получили 87 человек, бустерную дозу - 5339 человек.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано - 1 836 человек;

летальных исходов - 67;

поправилось - 2 430 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 3 870 370 человек;

поправилось - 3 585 338 человек;

летальных исходов - 99 282;

проведено ПЦР-тестирований - 17 523 330.

С начала вакцинальной кампании привито 15 164 118 человек, из них получили первую дозу – 15 164 116 человек, получили две дозы – 14 466 084 человека, получили дополнительную дозу – 13 108 человек, бустерную дозу – 208 784 человека. В общей сложности проведено 29 852 092 прививки.

Напомним, в Украине с 24 января Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону.

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