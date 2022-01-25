Канада призвала семьи дипломатов покинуть Украину - СМИ [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Правительство Канады призвало членов семей дипломатических работников, находящихся в Украине, покинуть страну. Ранее власти рекомендовали канадцам покинуть Украину.
Об этом сообщает The Globe and Mail.
Высокопоставленный чиновник в правительстве Канады заявил, что супругам и детям до 18 лет дипломатического персонала предложено покинуть Украину.
По данным издания, официальное объявление об эвакуации сотрудников посольства будет сделано позднее 25 января.
Однако посольство в Киеве и консульство Канады во Львове останутся открытыми.
Ранее мы писали, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства Великобритании в Украине на фоне предупреждений о российском вторжении. Официальные лица заявили, что конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.
Кроме того, Государственный департамент США приказал членам семей дипломатического персонала выехать из Украины в связи с ростом угрозы нового вторжения со стороны России. При этом посольство США продолжит работу в Киеве.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 25 января, представитель правительства Польши Петр Мюллер оценил возможность нападения России на польское государство
Во вторник, 25 января, министр обороны Украины Алексей Резников сделал заявление о вероятности вторжения России в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским
Данилов назвал физически невозможным вторжение России в Украину
Вона зазначила, що деескалація конфлікту повинна відбутися дипломатичним шляхом