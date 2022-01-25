Правительство Канады призвало членов семей дипломатических работников, находящихся в Украине, покинуть страну. Ранее власти рекомендовали канадцам покинуть Украину.

Об этом сообщает The Globe and Mail.

Высокопоставленный чиновник в правительстве Канады заявил, что супругам и детям до 18 лет дипломатического персонала предложено покинуть Украину.

По данным издания, официальное объявление об эвакуации сотрудников посольства будет сделано позднее 25 января.

Однако посольство в Киеве и консульство Канады во Львове останутся открытыми.

Ранее мы писали, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства Великобритании в Украине на фоне предупреждений о российском вторжении. Официальные лица заявили, что конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

Кроме того, Государственный департамент США приказал членам семей дипломатического персонала выехать из Украины в связи с ростом угрозы нового вторжения со стороны России. При этом посольство США продолжит работу в Киеве.

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