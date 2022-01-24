Государственный департамент США приказал членам семей дипломатического персонала выехать из Украины в связи с ростом угрозы нового вторжения со стороны России. При этом посольство США продолжит работу в Киеве.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

"Почему мы приняли это решение именно сейчас? Верим ли мы, что российское вторжение неизбежно? Как сказал президент Байден, военные действия России могут начаться в любой момент", - пояснили в ведомстве.

В Госдепе отмечают, что соответствующее решение было принято из-за напряжения военной эскалации со стороны РФ.

"Это Россия сосредоточила более 100 000 военнослужащих на границах Украины. Это Россия проводит дезинформационные операции и разжигает беспорядки. Относительно намерений президента Путина, мы не знаем, или он уже решил вторгнуться, но он наращивает военный потенциал вдоль границ Украины, чтобы иметь такой вариант в любое время", - отмечают в ведомстве.

В Госдепе объясняют эвакуацию семей дипломатов мерами предосторожности, которые необходимо принять для безопасности граждан США и государственного персонала, и они якобы никоим образом не подрывают их поддержку Украине.

"Приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима. Посольство США в Киеве продолжает работать, а временно поверенная в делах США Кристина Квин остается в Украине",- отмечают в ведомстве.

Вместе с тем в Госдепе призвали своих граждан планировать в ближайшее время выезд из Украины, ведь в случае вторжения РФ их эвакуация может значительно осложниться.

"Российские военные действия в любой точке Украины серьезно повлияют на способность посольства США оказывать консульские услуги, включая помощь гражданам США в отъезде с Украины", - объясняют в ведомстве.

Там призвали граждан США заполнить онлайн анкету для того, чтобы их эвакуация в случае военной эскалации стала более удобной.

"В обновлении Travel Advisory всем гражданам США, которые находятся в Украине, предлагается заполнить онлайн-форму, чтобы мы могли лучше общаться с ними. Особенно это важно, если они планируют остаться в Украине. Эта форма доступна на сайте travel.state.gov и на сайте посольства США в Киеве", - добавляют в сообщении.

Что говорят в ЕС

Евросоюз не планирует вслед за США эвакуировать своих дипломатов из Украины, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД ЕС в Брюсселе.

"Госсекретарь Блинкен объяснит нам причины этого объявления. Мы не собираемся делать что-то подобное, поскольку не видим для этого особых причин", - заявил Боррель.

Он добавил, что не стоит драматизировать ситуацию, пока идет переговорный процесс.

Что говорят в МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины считает преждевременным решение Госдепа об обязательном выезде из Украины членов семей американских дипломатов и добровольном выезде самих госслужащих США.

"Фактически кардинальных изменений в ситуации с безопасностью в последнее время не произошло: угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а накопление российских войск у государственной границы началось еще в апреле прошлого года", - заявили в МИД, передает LIGA.net.

Напомним, в военном бюджете США на 2022 год, который составляет $768 млрд, на помощь ВСУ запланировано $200 млн. Что касается последних $200 млн, то они, по словам главы украинского МИД Кулебы, не были предусмотрены. Кулеба назвал их "скорой оборонной помощью". Что в него входит, пока неясно.

Ранее сообщалось о том, что США собираются передать Украине ракетные комплексы Stinger.

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