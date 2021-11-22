Украина провела эвакуацию группы из 14 граждан с территории Сирии. Самолет с украинцами прибыл в столичный аэропорт "Киев". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Этим рейсом эвакуировали еще 14 граждан Украины - трех женщин и 11 детей. Они находились в лагере закрытого типа "Аль-Холл" на северо-востоке Сирии.

Это самая большая группа украинцев, которую удалось вернуть домой за все время проведения эвакуационных операций из этой страны.

Отмечается, что украинские дипломаты участвовали в переговорном процессе в течение нескольких месяцев. В настоящее время в Сирии остаются 19 граждан Украины. Они ожидают эвакуации из лагеря Родж. Сейчас готовится гуманитарная миссия по их возвращению.

Ранее мы писали, что в Украине приземлился самолет с эвакуированной семьей из лагеря для беженцев в Сирии, вернулась украинка и ее семь детей. В Сирии женщина и дети три года жили в лагере Аль-Холл, где удерживают тысячи женщин с детьми, чьи мужья воевали на стороне террористической организации "Исламское государство".

Кроме того, в Киеве приземлился самолет с людьми, которые были эвакуированы из Афганистана. На его борту находились несколько десятков граждан, в том числе иностранцы. Эвакуационный рейс доставил в Украину из Афганистана более 90 человек.

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