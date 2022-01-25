В Украине отменяют авиарейсы в Турцию: что происходит [ Редактировать ]
В Украине отменяют авиарейсы в Турцию из-за накрывшего страну сильного снегопада. Непогода привела к сбоям в работе турецких аэропортов.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Борисполь".
На утро 25 января в "Борисполе" отменили несколько рейсов в Стамбул. Их должны были совершить Turkish Airlines и Ukraine International Airlines. Самолеты должны были вылететь в 09:10 по киевскому времени.
Также сообщается об отмене рейса из Стамбула в Киев - TK 457. Самолет должен был приземлиться в "Борисполе" в 08:30.
Причиной отмены авиарейсов из Киева в Турцию стал сильный снегопад, который накрыл турецкую территорию. Из-за непогоды в аэропортах страны произошел сбой в работе.
Как отмечают турецкие СМИ, вчера из-за снегопада авиакомпания Turkish Airlines отменила более 50 рейсов, в том числе несколько в Украину.
Губернатор провинции Стамбул Али Йерликай в своем Twitter сообщил, что из-за снегопада в городе закрыты автовокзалы, некоторые въезды, сокращена работа государственных учреждений.
🔴 İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmedi❗️— TRHaber (@trhaber_com) January 24, 2022
📍 Dün gece İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı ile şehrin birçok noktasında sürücüler zor anlar yaşadı.
📌 İBB'nin yol temizleme çalışmalarını eleştiren İstanbullular duruma büyük tepki gösterdi. pic.twitter.com/1YQUgR0EpD
По данным агентства Анадолу, снегопады в Турции продлятся несколько дней. В некоторых регионах страны выпало около 80 сантиметров снега, в Стамбуле - до 35 сантиметров.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В курортном городе Анталия в Турции впервые за последние 29 лет выпал снег
Там тимчасово не працює аеропорт - найбільший в Європі. Попередньо, до сьомої вечора скасували всі рейси. Також закрили автовокзали.
В понедельник, 24 января, в Турции, в Стамбуле задерживается ряд авиарейсов
Предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о переговорах президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турции продуманное
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турцию