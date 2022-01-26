Официальный сайт Украины подвергся кибератаке [ Редактировать ]
В ночь на среду, 26 января, на официальный сайт Украины (ukraine.ua) произошла кибератака. В результате он в течение нескольких часов был недоступен для пользователей. Об этом сообщает МИД.
По состоянию на вторую половину дня доступ к сайту возобновлен.
Специалисты МИД Украины принимают все необходимые меры для восстановления полноценной стабильной работы сайта. В ближайшее время все еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу.
Отметим, сайт ukraine.ua был запущен 14 января 2021 года. Это портал для иностранных аудиторий, где она может получить информацию о стране. Информация на нем представлена на семи иностранных языках - английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и на иврите.
Читайте также, Министерство иностранных дел Украины осудило недавние кибератаки на министров и депутатов Польши. МИД призвал международное сообщество объединить усилия в противодействии российской агрессии. В стране выразили солидарность с партнерами из Польши.
Кроме того, в Германии хакерская атака впервые привела к объявлению режима чрезвычайной ситуации. Его ввели власти района Ангальт-Биттерфельд в федеральной земле Саксония-Ангальт. В регионе серверы местной администрации не могут возобновить работу из-за атаки на компьютерную систему.
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