В ночь на среду, 26 января, на официальный сайт Украины (ukraine.ua) произошла кибератака. В результате он в течение нескольких часов был недоступен для пользователей. Об этом сообщает МИД.

По состоянию на вторую половину дня доступ к сайту возобновлен.

Специалисты МИД Украины принимают все необходимые меры для восстановления полноценной стабильной работы сайта. В ближайшее время все еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу.

Отметим, сайт ukraine.ua был запущен 14 января 2021 года. Это портал для иностранных аудиторий, где она может получить информацию о стране. Информация на нем представлена на семи иностранных языках - английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и на иврите.

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Кроме того, в Германии хакерская атака впервые привела к объявлению режима чрезвычайной ситуации. Его ввели власти района Ангальт-Биттерфельд в федеральной земле Саксония-Ангальт. В регионе серверы местной администрации не могут возобновить работу из-за атаки на компьютерную систему.

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