В Африке нашли коронавирус NeoCoV, который имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2. Он потенциально может нести опасность для человека. Об этом сообщается на портале bioRxiv.

NeoCoV был обнаружен у летучих мышей в ЮАР и пока циркулирует в этой популяции, но он обладает скрытым потенциалом мутировать.

"NeoCoV является близким родственником коронавируса MERS-CoV, возбудителя ближневосточного респираторного синдрома, вспышка которого была зафиксирована в 2010-х годах", - пишут ученые.

В этом исследовании мы неожиданно обнаружили, что NeoCoV и его близкий родственник PDF-2180-CoV могут эффективно использовать некоторые типы ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2, рецептор, через который некоторые коронавирусы попадают в организм) летучей мыши и, что менее благоприятно, ACE2 человека для проникновения в организм.

Исследование описывает первые случаи использования АСЕ2 "родственниками" коронавируса MERS-CoV. Это выявляет "потенциальную угрозу биобезопасности", отмечают они.

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Кроме того, генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла анонсировал появление эффективной от штамма "Омикрон" вакцины. По его словам, она появится уже весной 2022 года, вакцина Pfizer лишь примерно на 10% эффективна в предотвращении симптоматическом заболевании при заражении "Омикроном".

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