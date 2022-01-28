В пятницу 28 января, президент Украины Владимир Зеленский ответил на приглашение министра внутренних дел России Сергея Лаврова приехать в Москву или Сочи на переговоры по двусторонним отношениям, но не по Донбассу. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции для представителей иностранных СМИ.

По его словам, это цинизм высшего уровня.

Министр иностранных дел России говорит, что если президент Украины хочет договариваться, то пусть приезжает в Санкт-Петербург, Москву или Сочи. Во-первых, почему такой посыл? И говорит, что мы не может обсуждать вопрос Донбасса, это вопрос "внутренний". Зачем приглашать человека в таком формате? Чтобы этот человек не согласился? Зачем об этом говорить. Ты же мужчина, взрослый человек, с опытом большим. Нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакого результата? Значит, тебе все равно.

По его словам, приглашение Лаврова "это тупо цинизм, high level".

Как я могу не говорить о Донбассе? Весь мир говорит о Донбассе, а мне, президенту Украину, все равно, что происходит на моих границах или на контактной линии? И как ты мне такое предлагаешь? Для чего? А я хочу встречаться, не боюсь никакого формата, мне все равно, я готов. Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я на лыжах катался? О чем мы вообще говорим?...Хорошо, давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море. Люди не понимают ценность жизни, вот и все.

Он также добавил, что на переговоры президентов России и Украины можно не выносить сразу все вопросы, а, например, для начала один - обмен пленными. Зеленский также выразил мнение, что Москве и Киеву нужно договариваться.

Отметим, Североатлантический альянс (НАТО) даст письменный ответ на требования России по так называемым "гарантиям безопасности" на этой неделе. Работа над документами ведется параллельно с США.

Также в Организации Североатлантического договора (НАТО) приняли решение касательно размещения войск Альянса на территории Украины в случае вторжения Российской Федерации.

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