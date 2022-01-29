Премьер Польши Моравецкий 1 февраля посетит Украину [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник, 1 февраля, посетит Украину, где проведет переговоры с руководством страны. Об этом он сообщил в своем Facebook.
Мы находимся в постоянном контакте с властями в Киеве. Во вторник я встречусь там с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Наши друзья знают, что могут на нас рассчитывать и что в Европе у них нет лучшего представителя их позиции... Ситуация развивается динамично, и мы должны срочно разработать решения, которые предотвратят кровопролитие. Это сейчас важнейшая задача польской и европейской дипломатии.
Глава польского правительства утверждает, что "концентрация российских войск у границ Украины дала Европе понять, насколько хрупок выработанный годами мир в Европе".
Мы должны каждый день информировать Европу о важности поддержки всех демократических стран для свободы Украины. Потому что Европа - это не только экономическое сообщество. Это прежде всего сообщество культуры и таких ценностей, как свобода и солидарность".
Напомним, что президент Зеленский назвал возможный сценарий вторжения России.
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