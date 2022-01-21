В пятницу, 21 января, президент Украины Владимир Зеленский назвал возможный сценарий дальнейшей военной российской эскалации. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

Президент считает, что Россия может оккупировать Харьков.

Я скажу реально, если Россия решит усилить их эскалацию, конечно, она это сделает на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с Россией. Харьков, который находится под контролем правительства Украины, может быть оккупирован.

Он отметил, что России для нападения лишь нужен повод.

Скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации Крыма мы понимаем, что это возможно и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей.

По его словам, такое развитие событий будет не только вторжением, а "началом крупномасштабной войны".

Напомним, что 30 декабря состоялся второй разговор президентов России и США за последний месяц. В прошлый раз лидеры общались по видеосвязи 7 декабря, беседа продлилась более двух часов.

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