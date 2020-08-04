Премьер Моравецкий объяснил, почему Польша против "Северного потока" [ Редактировать ]
В Польше нет жестких антироссийских настроений, однако Варшаве не нравится проект газопровода "Северный поток-2" и действующий "Северный поток". С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает польский портал biznesalert.pl.
По его мнению, средства, которые Европа, в частности Германия, вкладывает в строительства российского трубопровода, пойдут на вооружение России. Кроме того, этот проект позволит Москве отрезать Украину от поставок газа в Европу, а после делать с этой страной "все, что захочется", добавил польский премьер.
Поэтому "Северный поток" и "Северный поток-2" представляют такую опасность для нашего региона. Именно поэтому мы критикуем Германию.
Напомним, что "Северный поток-2" представляет собой расширенную версию действующего "Северного потока". Новый газопровод прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год. Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер - "Газпром". Трубопровод проложен на 93%.
Ранее сообщалось, что в США одобрили проект оборонного бюджета с санкциями против "Северного потока-2", а Польша начала строить в Балтийском море конкурента "Северного потока" - трубопровод Baltic Pipe.
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