Россия обладает военным потенциалом для вторжения в Украину, но Москва еще не приняла окончательное решение. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Мы не считаем, что президент Путин принял окончательное решение использовать свои вооруженные силы против Украины. Сейчас у него, несомненно, есть такая возможность. И в его распоряжении есть множество вариантов, включая захват городов и значительных территорий, но также, конечно, действия или провокационные политические акты, такие как признание отколовшихся территорий.

Американская разведка выяснила, что "уже несколько месяцев Россия перебрасывает войска в Крым и вдоль границы Украины, в том числе в Беларуси".

Она [Россия] продвигается последовательными и устойчивыми темпами с участием десятков тысяч российских военнослужащих. И это дополняется ростом активности ВМС России на севере Атлантики и в Средиземном море.

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Глава Пентагона, что американские военные внимательно мониторят российские СМИ, которые "разглагольствуют о предполагаемых действиях на востоке Украины".

Им нас не обмануть. Мы по-прежнему уделяем пристальное внимание российской дезинформации, включая создание потенциального предлога для дальнейшего вторжения или ударов по Донбассу.

По мнению генерала Остина, вторжение конфликт вокруг Украины не является неизбежным. Напомним, что Россия хочет отменить заседание Совбеза ООН по Украине.