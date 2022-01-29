В США потерпел крушение при посадке на авианосец USS Carl Vinson в Южно-Китайском море истребитель F-35. В результате катастрофы пострадали семь моряков. Об этом сообщает Тихоокеанский флот ВМС США.

F-35C Lightning II потерпел неудачу при посадке на палубу во время плановой операции авианосца Carl Vinson в Южно-Китайском море 24 января 2022 года.

Пилот благополучно катапультировался из самолета и был эвакуирован с помощью военного вертолета США. Его состояние пилота стабильное.

Всего было ранено семь моряков: трем морякам потребовалась медицинская эвакуация в лечебное учреждение в Маниле (Филиппины), а четырем из них оказал помощь бортовой медицинский персонал. Все три госпитализированных моряка находятся в стабильном состоянии.

Напомним, что США провели необычные испытания своего новейшего атомного авианосца "Джеральд Форд" (USS Gerald R. Ford). Военные устроили несколько сильнейших взрывов для того, чтобы проверить, как системы корабля работают после сильных сотрясений.