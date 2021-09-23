В четверг, 23 сентября, в Пакистане, в районе Мардан, в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, разбился учебный истребитель пакистанских военно-воздушных сил. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Воздушное судно выполняло тренировочный полет. На борту находился один пилот. Он погиб.

Комиссия, выясняющая причины инцидента работает на месте падения самолета.

Читайте также, в селе Шепаривка Ивано-Франковской области легкомоторный спортивный самолет упал на дом. В результате погибли четыре человека. Инцидент произошел около 13:40. Спасатели сообщили о падении легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом с последующим возгоранием.

Кроме того, неподалеку от столицы Чехии Праги на поле упал спортивный легкомоторный самолет. Вследствие аварии есть погибшие. В результате авиакатастрофы, произошедшей в 14:30 по местному времени, погибли пилот и пассажир.

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