Американский авианосец испытали мощнейшим взрывом (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: US Navy
США провели необычные испытания своего новейшего атомного авианосца "Джеральд Форд" (USS Gerald R. Ford). Военные устроили несколько сильнейших взрывов для того, чтобы проверить, как системы корабля работают после сильных сотрясений. Об этом сообщает ВМС США.
Испытания прошли в Атлантическом океане в 161 километре от побережья Флориды. Рядом с авианосцем взорвали заряд массой более 18 тонн. Судя по всему, корабль с честью выдержал все испытания.
Испытание боевых кораблей подобным образом Full Ship Shock Trials. Их задача состоит в том, чтобы проверить прочность конструкций корабля и надежность всех его систем, элементов атомного реактора, сенсорных систем и элементов поддержки экипажа.
Экипаж корабля должен быть готов к серьезным повреждениям, а военнослужащие должны уметь реагировать на потенциальную опасность.
В штабе ВМС США считают, что такие испытания позволят выявить слабые места авианосца с тем, чтобы внести коррективы в строительство будущих авианосцев типа Gerald R. Ford. В настоящее время на верфях собирают три таких гиганта, а еще четыре планируют построить.
В последний раз подобные подобные испытания проводились 34 года назад на авианосце "Теодор Рузвельт" (USS Theodore Roosevelt).
Напомним, что американские войска военные готовятся начать испытания двух новых стратегических бомбардировщиков нового поколения B-21 Raider. Первый полет B-21 должен состоятся в середине 2021 года.
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