Министры иностранных дел Франции - Жан Ив Ле Дриан и Германии - Анналена Бербок приедут в Украину с официальным визитом 7 и 8 февраля. Об этом сообщает Ле Дриан на cвоей странице в Twitter.

Основной целью приезда глав дипломатических Министерств будет "оживление" нормандского формата по Донбассу на министерском уровне.

Я выразил сегодня (главе МИД Украины, - ред.) Дмитрию Кулебе нашу полная поддержка и солидарность с Украиной. Наша мобилизация продолжается, особенно в нормандском формате, для деэскалации напряженности. Я буду находиться с визитом в Украине 7 и 8 февраля с Анналеной Бербок.

Читайте также, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Украину 3 февраля. В этот день отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией, в рамках визита в Украину Эрдоган проведет встречу тет-а-тет с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Кроме того, Украину посетил генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Вместе они провели переговоры по реализации резолюций Совета Европы, защите прав человека на временно оккупированных территориях Украины и другим актуальным темам взаимодействия Украины и Совета Европы.