Генсек Совета Европы приедет в Украину: какая цель визита [ Редактировать ]
Украину посетит генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Ее визит планируется 3-5 ноября. Об этом сообщается на сайте МИД.
Ее пригласил в Украину министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Вместе они проведут переговоры по реализации резолюций Совета Европы, защите прав человека на временно оккупированных территориях Украины и другим актуальным темам взаимодействия Украины и Совета Европы.
4 ноября в 11:15 министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич проведут совместную пресс-конференцию.
Ранее мы писали о том, что во время визита президента Зеленского в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом стало известно, что США выделили Украине на оборону еще $60 млн. Глава Белого дома распорядился направить средства "на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине".
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