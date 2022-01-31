На автомобильную трассу "Мукачево-Рогатин" сошли две лавины, которые перекрыли отрезки маршрутов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К счастью, обошлось без негативных последствий, а снег оперативно убрали с дороги сотрудники коммунальных служб региона.

Ночью 31 января в Закарпатской области на трассе Мукачево-Рогатин вблизи Рахова и с. Деловое произошло схождение двух незначительных локальных снежных лавин на часть проезжей дороги (40 и 60 м3).

Отмечается, что на утро понедельника, 31 января, по информации "Укравтодора", проезд на дорогах общего пользования обеспечен во всех регионах, в том числе на горных перевалах.

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Кроме того, в высокогорье Закарпатья ожидается значительный (третий) уровень снеголавинной опасности. Как отмечают синоптики, снежные лавины возможны из-за прогнозируемых снегопадов и вьюги в эти дни, такая опасность также сохраняется и в еще один день.