В карпатских горах во время восхождения на самую высокую точку Украины Говерлу под лавину попала женщина с ребенком. Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на директора Яремчанской центральной городской больницы в Иван-Франковской области Александра Соколовского.

По его словам, в медучреждение доставили 49-летнюю мать и 12-летнюю девочку, обследованием пациентов занимаются врачи. У них психологическая травма.

15 января медики "скорой" привезли двух пациентов – 49-летнюю женщину и 12-летнего ребенка. У ребенка – травма руки, состояние удовлетворительное. У женщины – травма позвоночника. Они рассказали, что, когда совершали восхождение на Говерлу, сошла лавина. Пациентов обследуют медики, они в сознании, но имеют психологическую травму.

Отмечается, что по состоянию на вечер 15 января пресс-секретарь регионального управление ГСЧС Кристина Перцович отмечала, что по поводу этой ситуации к спасателям никто не обращался, и чрезвычайников к помощи не привлекали.

Читайте также, в Карпатах при восхождении на самую высокую точку гору Говерлу погиб турист. Для проведения поисково-спасательных работ привлечено 28 человек и 5 единиц техники, расследованием обстоятельств трагедии занимаются правоохранители.

Кроме того, на Говерле пропал 6-летний Алексей Стефанцев - он отстал от туристической группы. На его поиски привлечено 196 человек, 20 единиц техники, 7 собак и квадрокоптер. В поисках ребенка также помогают волонтеры ОО "Горный спасательный центр", представители "Красного Креста" и Карпатского национального парка.

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