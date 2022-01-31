Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что страна приняла решение передать Украине оборонительное оружие. Об этом сообщает Polsat News.

По его словам, в польском Минобороны сейчас "дорабатывают этот вопрос".

Принято решение передать украинской стороне боеприпасы, которые будут использоваться в обороне, а не наступлении. Это решение дорабатывается министром обороны (Мариушем Блащаком - ред.).

Президент Польши Анджей Дуда поддержал такую инициативу после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дуда после консультаций с Зеленским поддержал идею предоставления военной поддержки и Украине. Вместе с тем Оочень тесное сотрудничество между президентом и министром обороны Блащаком в этом отношении заслуживает внимания.

Недавно в Польше заявляли, что пока не планируют направлять свои войска в Украину на фоне угрозы нового вторжения России.

Ранее сообщалось, что США собираются начать поставлять в Украину переносные зенитные ракеты класса "земля-воздух" Stinger, запрошенных украинским правительством."Стингер" эффективны в защите от низколетящих российских вертолетов и беспилотников.

Напомним, что в военном бюджете США на 2022 год, который составляет $768 млрд, на помощь ВСУ запланировано $200 млн. Что входит в этот одобренный пакет, пока неясно.

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