Эстония подарит Украине современный военный госпиталь и оружие [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Эстония предоставит Украине современный модульный полевой госпиталь для нужд Вооруженных сил на Донбассе, а так же оружие. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил посол Эстонии в Украине Каимо Кууск.
Мы в Эстонии можем также привезти вам немного оружия, и... вместе с Германией довольно скоро мы привезем в Украину самый современный полевой госпиталь в мире.
Особенность военного госпиталя состоит в том, что его можно построить и разобрать за час. Такие полевые госпитали производят в Эстонии, а деньги на их производство дает Германия.
30 декабря начальник отдела международного сотрудничества Минобороны Эстонии Пеэтер Куймет заявил, что страна готова предоставить Украине противотанковое вооружение, ракетные комплексы Javelin и 122-миллиметровые гаубицы.
Ранее сообщалось, что США собираются начать поставлять в Украину переносные зенитные ракеты класса "земля-воздух" Stinger, запрошенных украинским правительством."Стингер" эффективны в защите от низколетящих российских вертолетов и беспилотников.
Напомним, что в военном бюджете США на 2022 год, который составляет $768 млрд, на помощь ВСУ запланировано $200 млн. Что входит в этот одобренный пакет, пока неясно.
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