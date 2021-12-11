Администрация президента США Джо Байдена подготовила пакет военной помощи Украине на $200 млн, однако отложила его отправку. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Документ был готов еще 3-4 недели назад. Ожидалось, что о нем объявят на прошлой неделе, однако этого не произошло из-за того, что Вашингтон дал больше времени на снижение напряженности между Россией и Украиной дипломатическими методами, а также сохранить влияние на ситуацию на случай российского вторжения.

В Киеве решение Белого дома отложить помощь вызвало разочарование. В случае эскалации конфликта США рассматривают вариант значительного увеличения военной помощи.

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Что входит в одобренный пакет на $200 млн, пока неясно. Ранее Украина экстренно запросила у США средства ПВО, противокорабельные и противотанковые ракеты, радиолокационные системы, артиллерийские боеприпасы и медикаменты. В Киеве, отмечает NBC, решение США отложить помощь вызвало разочарование.

Напомним, что ситуация вокруг Украины обсуждалась 7 декабря на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Путин обвинил НАТО в "опасных попытках освоения украинской территории" и потребовал гарантии нерасширения оборонного блока на восток. Байден предупредил Путина о серьезных "последствиях" вторжения в Украину. В частности, Россию отключат от мировой финансовой системы SWIFT.

9 декабря президент Украины Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.