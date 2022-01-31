Нема щеплення - нема зарплати. Відсьогодні невакцинованих медиків та комунальників - почали усувати від роботи. Набрав чинності новий наказ МОЗ. Зарплату такі працівники теж не отримуватимуть. Аби продовжити працювати, треба мати хоча б одну дозу вакцини. Раніше до роботи без щеплення не допускали педагогів, місцевих чиновників та соцпрацівників. Нині правила розширили.