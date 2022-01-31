Зіграли на випередження. Поліція накрила групу провокаторів, які збиралися влаштувати масові безлади в центрі Києва та ще в кількох областях на межі з Росією.

На такі псевдоакції, кажуть у поліції, хотіли зібрати до п'яти тисяч людей. Розхитувати ситуацію мали так звані тітушки. Їм підготували шини, фаєри, спецзасоби й навіть бутафорську кров. Планували організатори й масові бійки з поліцією. І за все це учасникам обіцяли чималі гроші.

Хто планував насильство? Скільки мільйонів хотіли пустити на дестабілізацію в країні? І як МВС вдалося запобігти такому сценарію? - Іван Пінчук усе розкаже.

Саме тут, біля Офісу Президента, сьогодні мав би відбутися масштабний мітинг. З банерами, фаєрами, запаленими шинами. Принаймні так стверджують у Нацполіції. Правоохоронці скликали брифінг і заявили: запобігли спробі дестабілізації ситуації в країні. І затримали організаторів масових акцій протесту.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Ця акція, яка планувалася заздалегідь, одразу була спрямована саме на насильницькі дії, саме на організацію масових заворушень. Тому, нічого спільного з мирними акціями не мала з самого початку.

Як доказ - у поліції оприлюднили відео, зняте прихованою камерою. На кадрах двоє організаторів обговорюють схему сутичок. Пропоную послухати.

Здесь по центру задули ментов огнетушителем, не газом. Это ярче и безопесней. И для картинки получится хорошо. Где-то здесь шины подожгли. Однозначно должны быть драки. Я хочу, чтобы пару пацанов, которых мы премируем отдельно, разыграли спектакль. Для этого нужна бутафорская кровь и наши парамедики. И чтобы обязательно попали на камеру.

Загалом до мітингу хотіли залучити близько п'яти тисяч активістів. З них - майже півтори тисячі мали бути так звані тітушки. На них і була покладена відповідальність щодо провокацій і сутичок із поліцією. Відомо правоохоронцям, і скільки б отримали "пікетувальники" за роботу.

800 гривень, якщо просто прийшов на мітинг. На п'ятсот гривень більше, тобто 1200, мали б ті, хто не проти побитися. І максимум - до двох з половиною тисяч доларів - якщо готовий палити шини. Ну і, звісно, премії за акторську гру на камери. На все про все - організатори отримали аванс мільйон гривень, кажуть правоохоронці. Походження цих грошей і встановлюють зараз у поліції.

Ігор Клименко, голова Національної поліції України:

Слідчі вже підготували та вручають фігурантам оголошення про підозру та зараз звертаються до суду про безальтернативне взяття під варту. Ми ще на шляху встановлення замовників та кінцевих бенефіціарів протестних акцій, але розуміємо кому вигідна подібна дестабілізація ситуації в країні.

Окрім Києва, масові акції протесту зловмисники планували провести в Сумах, Чернігові, Полтаві й Черкасах.