Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден согласовал кандидатуру на должность посла в Украине - речь идет о Бриджит Бринк.

Об этом сообщает журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс у себя на странице в Twitter.

По словам сотрудницы Bloomberg, администрация Белого дома обсуждает кандидатуру Бринк. В то же время, CNN сообщает, что украинские власти еще не согласовали ее кандидатуру.



Бриджит Бринк родилась в штате Мичиган, получила степень бакалавра политологии, а затем обучалась в Лондонской школе экономики. Кроме английского, она владеет русским, сербским, грузинским и французским языками.

В 1996 году она начала работу в Государственном департаменте США, некоторое время работала политическим консультантом в посольстве США в Белграде. Затем она занимала ряд должностей во внешнеполитической системе США - от помощника заместителя Госсекретаря по политическим вопросам в Европе, до сотрудницы посольств США в Грузии и Узбекистане и сотрудницы Совета национальной безопасности США.

В 2019 году она была назначена на должность Чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Словацкой Республике.

Напомним, США приняли решение перебросить дополнительный контингент американских войск в Восточную Европу на фоне напряженности вокруг Украины.

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