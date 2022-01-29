Байден заявил о переброске американских военных в Восточную Европу [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
США приняли решение перебросить дополнительный контингент американских войск в Восточную Европу на фоне напряженности вокруг Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома.
Я переброшу войска США в Восточную Европу, в страны НАТО, в ближайшем будущем. Не очень много.
24 января Пентагон 24 заявил, что на территории США в состояние повышенной готовности приведены 8,5 тысячи военнослужащих и что они в короткий срок могут быть отправлены в Европу. Это боевые, разведывательные, авиационные, медицинские и транспортные подразделения.
Телеканал CNN сообщал, что в Вашингтоне рассматривают возможность переброски военнослужащих в Румынию, Болгарию и Венгрию - по тысяче человек в каждую из этих стран.
Размещать свои войска в Европе вне территории стран, являющихся союзниками по НАТО, Соединенные Штаты не планируют.
Напомним, что Россия сегодня заявила, что отводит часть войск от границы с Украиной.
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