Володимир Зеленський обговорив безпеку України із виконавчим віце-президентом Європейської комісії [ Редактировать ]
Співпрацю та безпекову ситуацію навколо України обговорив напередодні Володимир Зеленський із виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.
Глава держави подякував за нову фінансову підтримку України з боку Євросоюзу обсягом 1,2 мільярда євро.
Сторони домовилися, що перший транш, це 600 мільйонів євро, виплатять одразу після завершення всіх необхідних процедур.
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