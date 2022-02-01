Новолуние в феврале 2022 года совпадает с началом нового года по китайскому календарю. Астрологи считают, что эта дата станет очень важной и откроет совершенно новый цикл в жизни людей.

Наступит новолуние 1 февраля в 07:47 по киевскому времени. Произойдет оно в зодиакальном знаке Водолея.

Февральская новая Луна соединится с Сатурном, который тормозит сейчас все процессы. Также на новолуние повлияет и ретроградный Меркурий. Такие аспекты планет в знаке Водолей говорят о том, что легких побед и ярких успехов ожидать не стоит.

Что нельзя делать на новолуние

Будьте осторожны в своих словах и поступках – могут быть слишком эмоциональные решения или действия

Не навязывайте свое мнение и не заставляйте других поступать так, как вы считаете правильным – могут быть сильные конфликты

Не принимайте важные решения – вы можете о них потом пожалеть

Не допускайте уныния, депрессии, тоски – притянете неприятности

Не начинайте 1 февраля ничего нового

Не обманывайте других людей и не критикуйте их поступки

Не давайте обещаний и воздержитесь от нарушения планов

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