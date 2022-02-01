В магазинах с 1 февраля запрещены бесплатные пакеты: новые цены [ Редактировать ]
В украинских магазинах с 1 февраля пластиковые пакеты будут отпускаться по цене от двух гривен за единицу. Это прописано в законе №1489-IX об ограничении обращения пластиковых пакетов.
Цены на пластиковые пакеты будут варьироваться в зависимости от определенных нюансов:
- 2 гривны – за пакет без ручек, боковых складок;
- 2,5 гривны – без ручек с боковыми складками и с ручками без складок;
- 3 гривны – с ручками и боковыми складками.
Как указано в законе, норма распространяется на крупные пластиковые пакеты со стенками, толщина которых более 50 микрометров, и не касается биоразлагаемых и сверхтонких пластиковых пакетов, предназначенных для упаковки и транспортировки таких продуктов как: свежая рыба, мясо, сыпучие продукты, лед (назначены как первичная упаковка до 1.01.2023 г.).
Последующий этап борьбы с пластиком назначен на 10 марта этого года. Планируют запретить не только бесплатно распространять, но и продавать тонкие, сверхтонкие, оксоразлагаемые пакеты.
Читайте также, в Украине планируют на официальном уровне установить минимальные цены на пластиковые пакеты. Самый маленький пакетик без ручек будет стоить минимум 2 гривны, подразумеваются пакеты, которые сейчас можно бесплатно взять в овощных отделах супермаркетов.
Кроме того, в Украине с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания, за исключением определенных случаев. Такие пакеты имеют толщину стенки 10,2 мкм, они быстро рвутся и фактически не пригодны для переработки.
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