Данія скасовує всі карантинні обмеження [ Редактировать ]
Усі карантинні обмеження скасовують у Данії! Тепер носити захисні маски й використовувати COVID-паспорти - не обов'язково. А бари та ресторани працюватимуть без обмежень. Крім того, знову запрацюють нічні клуби, а ліміт на кількість людей у закритих приміщеннях - скасовується. Данія стала першою країною ЄС, яка вирішила скасувати коронавірусні обмеження - попри поширення по всьому світу штаму "Омікрон". В уряді країни таке рішення аргументували високою часткою вакцинованих проти COVID-19 - це 81 відсоток населення.
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