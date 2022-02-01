Під феєрверки, танці та святкову ілюмінацію країни Азії зустріли Новий рік - за китайським календарем. Аж два тижні мільйони людей по всьому світу святкуватимуть рік Водяного тигра. Більше про традиції одного з найдавніших свят на планеті - розкаже Ірина Іванова.

З новим чотири тисячі сімсот двадцятим! Жителі Східної Азії "перегорнули річний календар". Сьогодні там святкують Китайський, або Місячний Новий рік!

Тамтешні новорічні святкування мають багато відмінностей від звичних для нас. Приміром, датування. Якщо в нас розпочався тільки 2022 рік, там уже 4720-ий. Ба більше, святкують щороку в різні дати. Усе залежить від місячного календаря. Гуляють масштабно, протягом двох тижнів, перший з яких - вихідний.

До святкувань готуються заздалегідь. Будинки зовні прикрашають фігурками з паперу та ліхтариками. Вивішують також стрічки з побажаннями добра та щастя.

Хан Чуен, житель Індонезії:

Ми щойно купили ліхтарики у формі ананаса, щоб повісити вдома. Так хочемо створити справжню новорічну атмосферу. Прикраси традиційного кольору - червоного, що символізує хоробрість, успіх і багатство.

У червоне тут убрані як вулиці міст, так і самі жителі. На святкове застілля зазвичай одягають речі "вогняного" кольору. А готують - китайські пельмені, схожі до наших. Однак подекуди тісто начиняють не лише м'ясом, а й рибою, креветками. Вважають, що більше таких пельменів з'їсти на Новий рік, то багатшим будеш. Обов'язковими на столі є також риба, локшина та солодкі рисові кульки.

Відлуння свята чути й за межами Азії. Наприклад, у Нью-Йорку мешкає найчисленніша китайська діаспора, тому тут традиційно влаштовують масштабні та яскраві заходи й вечірки. Шанують Місячний Новий рік і у Ватикані.

Франциск, Папа Римський:

Передаю щирі вітання й бажаю, щоб у Новому році всі мали мир, здоров'я та жили в безпеці. Як чудово, коли сім'ї знаходять можливість зібратися разом і пережити ці радісні миті. Шкода, що багато рідних не зустрінуться через пандемію. Та сподіваюся, що незабаром ми подолаємо це випробування.

Попри численні традиції Китайського Нового року, головна - зібратися всією родиною у святковий вечір. Проте цьогоріч для жителів самого Китаю - це справжня розкіш. У багатьох тамтешніх містах оголосили локдаун, а місцевим виїжджати за межі свого регіону.