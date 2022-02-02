Семикратный победитель Супербоула Том Брэди объявил о завершении карьеры [ Редактировать ]
Том Брэди/NFL
Семикратный чемпион североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL), квортербэк "Тампа-Бэй" Том Брэди объявил в своем Instagram о завершении спортивной карьеры.
Мне трудно это писать, но вот оно: я больше не собираюсь брать на себя эти конкурентные обязательства. Мне нравилась моя карьера в НФЛ, и теперь пришло время сосредоточить свое время и энергию на других вещах, которые требуют моего внимания.
29 января об окончании карьеры Брэди сообщил телеканал ESPN со ссылкой на источники, однако отец атлета это опроверг.
44-летний Том Брэди провел в NFL 22 сезона, выиграл семь Супербоулов и считается одним из лучших игроков в истории американского футбола. Кроме того, он является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире.
NFL - самая популярная профессиональная лига Северной Америки, и, соответственно, мира. 30-секундный ролик рекламы на Супербоуле стоит $5,6 млн.
В Супербоуле-2021 играл и Патрик Махоумс - самый высокооплачиваемый игрок НФЛ. Как сообщали "Подробности", в июле 2020-го "Канзас" заключили с 25-летним квотербеком контракт на $503 млн. Это крупнейшая сделка в истории спорта.
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