Америка отпраздновала Супербоул: кто победил в финале НФЛ (видео) [ Редактировать ]
Источник: "Тампа-Бэй Бакканирс"
В Супербоуле - финальной игре североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ) клуб "Тампа-Бэй Бакканирс" победил "Канзас-Сити Чифс". Встреча в Тампе (штат Флорида) на стадионе Raymond James в присутствии 25 тысяч зрителей завершилась со счетом 31:9 в пользу хозяев.
FINAL: @Buccaneers win! #SBLV— NFL (@NFL) February 8, 2021
(by @Lexus) pic.twitter.com/9lwsxLdRmM
"Тампа-Бэй Бакканирс" выиграл Супербоул второй раз в истории и в первый раз с 2002 года. Розыгрыш трофея Национальной футбольной лиги проводился уже в 55-й раз.
Легендарный квотербек "Тампа-Бэй" Том Брэди выиграл седьмой Супербоул в своей карьере. До этого 43-летний (!) атлет шесть раз становился чемпионом НФЛ в составе клуба "Нью-Ингленд Пэтриотс".
HOW ABOUT THAT?! #SBLV@TomBrady | @Buccaneers pic.twitter.com/dmIlM7jWxc— NFL (@NFL) February 8, 2021
Розыгрыш трофея Национальной футбольной лиги проводился уже в 55-й раз.
В перерыве Супербоула традиционно выступают звезды мирового уровня. В 2021-м хедлайнером шоу стал канадский исполнитель The Weeknd (настоящее имя Абель Тесфайе).
🔥🔥🔥 @TheWeeknd #PepsiHalftime #SBLV pic.twitter.com/QCFlAPcion— NFL (@NFL) February 8, 2021
НФЛ - самая популярная профессиональная лига Северной Америки, и, соответственно, мира. 30-секундный ролик рекламы стоит $5,6 млн.
В 1996 году Супербоул собрал рекордную телеаудиторию в мире спорта - 138,5 млн человек. Тогда "Даллас Ковбойз" победил "Питтсбург Стилерз" – 27:17.
В Супербоуле-2021 играл и Патрик Махоумс - самый высокооплачиваемый игрок НФЛ. Как сообщали "Подробности", в июле 2020-го "Канзас" заключили с 25-летним квотербеком контракт на $503 млн. Это крупнейшая сделка в истории спорта.
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