В Супербоуле - финальной игре североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ) клуб "Тампа-Бэй Бакканирс" победил "Канзас-Сити Чифс". Встреча в Тампе (штат Флорида) на стадионе Raymond James в присутствии 25 тысяч зрителей завершилась со счетом 31:9 в пользу хозяев.

"Тампа-Бэй Бакканирс" выиграл Супербоул второй раз в истории и в первый раз с 2002 года. Розыгрыш трофея Национальной футбольной лиги проводился уже в 55-й раз.

Легендарный квотербек "Тампа-Бэй" Том Брэди выиграл седьмой Супербоул в своей карьере. До этого 43-летний (!) атлет шесть раз становился чемпионом НФЛ в составе клуба "Нью-Ингленд Пэтриотс".

Розыгрыш трофея Национальной футбольной лиги проводился уже в 55-й раз.

В перерыве Супербоула традиционно выступают звезды мирового уровня. В 2021-м хедлайнером шоу стал канадский исполнитель The Weeknd (настоящее имя Абель Тесфайе).

НФЛ - самая популярная профессиональная лига Северной Америки, и, соответственно, мира. 30-секундный ролик рекламы стоит $5,6 млн.

В 1996 году Супербоул собрал рекордную телеаудиторию в мире спорта - 138,5 млн человек. Тогда "Даллас Ковбойз" победил "Питтсбург Стилерз" – 27:17.

В Супербоуле-2021 играл и Патрик Махоумс - самый высокооплачиваемый игрок НФЛ. Как сообщали "Подробности", в июле 2020-го "Канзас" заключили с 25-летним квотербеком контракт на $503 млн. Это крупнейшая сделка в истории спорта.