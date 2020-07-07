Действующий чемпион Национальной футбольной лиги (НФЛ) Kansas City Chiefs подписал новый десятилетний контракт с квотербеком Патриком Махоумсом. По нему игрок в американский футбол получит $503 млн.

Это крупнейшая сделка в истории спорта, сообщает ESPN. За каждую игру за "Вождей" 24-летний Махоумс будет получать более $2,6 млн.

Ранее рекорд принадлежит бейсболисту клуба Los Angeles Angels Майку Трауту, который в 2019 году подписал 10-летний контракт на общую сумму в $426,5 млн.

Патрик Махоумс в нынешнем году привел "Вождей" к первой за полвека победе в чемпионате НФЛ и помог выиграть финальный матч чемпионата - Super Bowl. Новый контракт вступает в силу в 2021 году. Любопытно, что даже если он в первый же год действия контракта получит травму, которая поставит крест на его карьере, ему все равно заплатят $140 млн.

Добавим, что все топ-100 самых крупных контрактов в спорте заключены американскими атлетами с американскими же клубами.

Ранее сообщалось, что Роналду станет первым футболистом-миллиардером.