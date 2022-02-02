Под Одессой в лобовом ДТП погибла семейная пара, виновник сбежал (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Одесской области произошло смертельное ДТП в котором погибла семейная пара. Об этом сообщает полиция области.
Авария произошла на автодороге Одесса-Кучурган. Установлено, что водитель автомобиля Ford Galaxy выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda Octavia под управлением 46-летнего жителя Овидиополя.
Водитель и его 42-летняя жена погибли на месте аварии. Местные СМИ пишут, что погибшая семья была из Черноморска. Сиротой осталась 7-летняя дочь.
Виновник бросил автомобиль на дороге и скрылся. Полиция просит откликнуться очевидцев происшествия и водителей с видеорегистраторами, которые вчера днем ехали по автодороге М-16, в частности по участку Одесса-Кучурган.
Напомним, что в ночь на 2 февраля в Днепре легковушка влетела под грузовик, погибли два человека.
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