В Одесской области произошло смертельное ДТП в котором погибла семейная пара. Об этом сообщает полиция области.

Авария произошла на автодороге Одесса-Кучурган. Установлено, что водитель автомобиля Ford Galaxy выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda Octavia под управлением 46-летнего жителя Овидиополя.

Водитель и его 42-летняя жена погибли на месте аварии. Местные СМИ пишут, что погибшая семья была из Черноморска. Сиротой осталась 7-летняя дочь.

Виновник бросил автомобиль на дороге и скрылся. Полиция просит откликнуться очевидцев происшествия и водителей с видеорегистраторами, которые вчера днем ​​ехали по автодороге М-16, в частности по участку Одесса-Кучурган.

Напомним, что в ночь на 2 февраля в Днепре легковушка влетела под грузовик, погибли два человека.